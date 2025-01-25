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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Annem beni yine zorla evlendirecek!"
Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fragmana Kıvılcım’ın bebeği aldırmak istemesi ve Pembe’nin Nursema’yı yine zorla evlendirmeyi düşünmesi damga vurdu.
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Show TV’nin merakla takip edilen dizisi “Kızılcık Şerbeti” dün akşam heyecan dolu bir bölümle ekrandaydı. Dizinin bitiminin ardından yeni fragman yayınlandı.
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Fragmanda Firaz’ın Nursema’yı öpmesi Nursema’yı şaşkınlığa uğratıyor ve Firaz’a tokat atıp "Sen napıyosun" diye tepki veriyor. Firaz da "Aşığım ben sana" diye itirafta bulunuyor.
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Kıvılcım, Ömer’den hamile olduğunu gizliyor. Meri’ye bebeği aldırmak istediğini ve randevu aldığını söylüyor.
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Abdullah ve Fatih Işılı ziyaret ediyor. Işıl, Ünal’larla olan ilişkisini pekiştiriyor.