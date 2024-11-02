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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Ben her zaman yanındayım..."
Show Tv ekranlarında her hafta Cuma günleri yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fragmana Doğa'nın gözyaşları ve Fatih'in onu "Ben her zaman yanındayım..." diyerek teselli etmesi damga vurdu.
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Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fragmanda Nilay Görkem'in söylediklerine inanarak Pembeye soğuk davranıyor.
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Firaz, Nursema hakkında "Ne yapıyım Nursema'yı güzel desen güzel değil, tipim desen tipim değil" derken Nursema bunları duyuyor.
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Kıvılcım Cemal'in her yerde karşısına çıkmasından şüphelenmeye başlıyor, telefonunu dinlediğini düşünüyor.
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Alev bebeğe 40 mevlidi yapılıyor. Pembe "Siz mevlid bilir miydiniz?" diyerek Meri'ye laf atıyor.