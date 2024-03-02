Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: “Biz o çocuğu kabul etmiyoruz!”
Cuma günlerinin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti dün akşam 53. bölümle izleyici karşısına çıktı. Dizide bu hafta Pembe, hamile olan Alev'le yüzleşti. Hastalığı atlatarak odasından çıkan Abdullah ise tüm hakimiyeti tekrar ele almaya başladı. Kızılcık Şerbeti yeni bölümden ilk fragman da yayınlandı.
Dün akşam Show TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği dizisi Kızılcık Şerbeti, 53. bölümü ile ekrana geldi.
KIZILCIK ŞERBETİNİN DÜN AKŞAMKİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU ?
Gerçekten hamile olan kişinin Alev olduğunu öğrenmek herkesi şoke etmiştir. Ünal ailesi konuyu kendi aralarında tartışarak Abdullah iyileşene kadar konuyu ona aksettirmemeye karar verirler. Bu kötü sürprizin etkisinden kurtulamayan Pembe, Alev ile yüzleşmek için onun karşısına çıkmaktan kendini alı koyamaz.
Alev’in hamilelik haberi Kıvılcım ve Sönmez tarafından da hoş karşılanmaz. Ancak Alev tüm olumsuzluklara karşın yine de bu bebeği doğurmaya kararlıdır.
Nişan gecesi yaşananlardan çok etkilenen Görkem’in ailesi, Fatih ve Görkem birlikteliğini kesinlikle bitirme kararı alırlar.