Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: “Biz o çocuğu kabul etmiyoruz!”

KIZILCIK ŞERBETİNİN DÜN AKŞAMKİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU ?

Gerçekten hamile olan kişinin Alev olduğunu öğrenmek herkesi şoke etmiştir. Ünal ailesi konuyu kendi aralarında tartışarak Abdullah iyileşene kadar konuyu ona aksettirmemeye karar verirler. Bu kötü sürprizin etkisinden kurtulamayan Pembe, Alev ile yüzleşmek için onun karşısına çıkmaktan kendini alı koyamaz.