Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Bu yaşadıklarıma inanamıyorum!"

Kızılcık Şerbeti'nin bir önceki bölümünde yaşananlar:

Alev’in hamile olduğunu öğrenen Abdullah’ın ilk işi onu ziyaret etmek olur. Ancak Alev kararlıdır, kararından dönmeyecektir. Abdullah bu konuda Sönmez’den yardım istese de Sönmez olumlu yaklaşmaz. Hamilelik konusunda Abdullah çocukları tarafından da büyük tepki görmektedir.