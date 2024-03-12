Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Bu yaşadıklarıma inanamıyorum!"
Her bölümünde ayrı bir olay yaşanan Kızılcık Şerbeti geçen haftaki bölümü ile izleyicileri şoke etmişti. Son bölümde Kıvılcım'ın kızı Çimen'in imam nikahı kıydığı ve tesettüre girdiği son sahnenin ardından yeni bölüm fragmanı merak ediliyordu. Dizinin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı...
Başrollerinde Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Doğukan Güngor, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin rol aldığı Show TV'nin Gold Film imzalı dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin 55. bölümünden ilk tanıtım fragmanı yayınlandı.
Fragmanda, Çimen karakterinin başörtüsü takması annesi Kıvılcım'ın sert tepki göstermesine neden oluyor. Kıvılcım'ın "Bu yaşadıklarıma inanamıyorum" sözleri fragmana damga vuruyor.
Abdullah Alev'e çiçek götürüyor. Onu sevdiğini ve birlikte yeni bir eve taşınmak istediğini söylüyor. Doğa kardeşi Çimen'e o aile ile neden yapamayacağını anlatıyor.
Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanını izlemek için tıklayınız
Kızılcık Şerbeti'nin bir önceki bölümünde yaşananlar:
Alev’in hamile olduğunu öğrenen Abdullah’ın ilk işi onu ziyaret etmek olur. Ancak Alev kararlıdır, kararından dönmeyecektir. Abdullah bu konuda Sönmez’den yardım istese de Sönmez olumlu yaklaşmaz. Hamilelik konusunda Abdullah çocukları tarafından da büyük tepki görmektedir.