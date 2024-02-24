Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Evli adamdan çocuk mu yapılır?"
Cuma günlerinin rekortmen dizisi Kızılcık Şerbeti dün akşam heyecanı yüksek bir bölümle izleyici ile buluştu. Son sahnede Kıvılcım'ın gelip nişanı basıp kızının hamile olmasını söylemesiyle, Alev'in hamleliği ortaya çıktı. Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı.
Cuma günleri Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dün akşam 52. bölümüyle ekranlara geldi. Dizi, ilk günkü heyecanını koruyarak izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
Kızılcık Şerbeti'nin 52. Bölümünde Neler Oldu?
Doğa hamile olduğunu itiraf ederek annesinden bir süre bu durumu sır olarak saklamasını ister. Kıvılcım kızını kırmamak adına mecburen kabul eder.
Abdullah’ın kovid karantinası devam etmektedir. Umut’un başına gelenlerden sonra girdiği depresyon durumu devam etmekte, Nursema’nın bu konudaki rahatsızlığı da günden güne artmaktadır.
Nilay’ın, Mustafa ile arayı düzelterek eve dönmesi Pembe’yi çok mutlu etmiştir. Bu konuda adadığı adağı yerine getirmek üzere harekete geçtiğinde ise davetsiz bir misafiri eve almak durumunda kalacaktır.