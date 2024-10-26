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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Gel ortak düşmanımızdan ebediyen kurtulalım..."
Kızılcık Şerbeti'nin 74. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fragmanda Görkem'in planı kusursuz bir şekilde ilerliyor ve Mustafa Nilay'a yakalanıyor. Görkem Nilay'a her şeyin sorumlusunun Pembe olduğunu söylüyor. Fragmana Görkemin "Gel ortak düşmanımızdan ebediyen kurtulalım..." sözü damga vuruyor.
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Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen 74. bölümünden ilk fragman yayınlandı.
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Yayınlanan fragmanda, Görkem’in planının kusursuz işlediği ve Mustafa’nın Nilay tarafından yakalandığı görülüyor.
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Görkem, tüm yaşananların sorumlusunun Pembe olduğunu söyleyerek Nilay’ı Pembe’ye karşı kışkırtıyor. Fragmana Görkem’in "Gel ortak düşmanımızdan ebediyen kurtulalım..." sözü damga vuruyor.
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Pembe, Abdullah ve Meri eve birlikte gelince Abdullah Bey’e "Bakıcı ile geç saatte bu eve gelmeye utanmadın mı" der. Meri Pembe'den duydukları karşısında büyük bir üzüntü yaşar.