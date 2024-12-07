Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Görkem'den kurtulmak o kadar kolay olmayacak!"

Yayınlanan tanıtımda; Görkem, bebeğinin yaşamadığını duyan Doğa’yı durdurabilmek ve Fatih’e söylememesini engellemek adına kendini Doğa’nın arabasının önüne atıyor. Ölen bebeğinin katili olarak Doğa’yı sorumlu tutuyor.