Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Görkem'den kurtulmak o kadar kolay olmayacak!"

Reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Fragmanda Görkem, bebeğinin yaşamadığını duyan Doğa’yı durdurabilmek ve Fatih’e söylememesini engellemek için kendini Doğa’nın arabasının önüne atıyor...

Elele Online

Elele Online
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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Görkem'den kurtulmak o kadar kolay olmayacak!" - Resim : 1

Başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör'ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin, yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı.

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Görkem'den kurtulmak o kadar kolay olmayacak!" - Resim : 2

Yayınlanan tanıtımda; Görkem, bebeğinin yaşamadığını duyan Doğa’yı durdurabilmek ve Fatih’e söylememesini engellemek adına kendini Doğa’nın arabasının önüne atıyor. Ölen bebeğinin katili olarak Doğa’yı sorumlu tutuyor. 

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Görkem'den kurtulmak o kadar kolay olmayacak!" - Resim : 3

Aileler soluğu karakolda alıyor. Doğa ağlayarak "Ben bir şey yapmadım" diyor. 

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Görkem'den kurtulmak o kadar kolay olmayacak!" - Resim : 4

Meri eve geri dönüyor ve Pembe Hanım herkesin içinde özür diliyor. 