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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Görkem'den kurtulmak o kadar kolay olmayacak!"
Reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Fragmanda Görkem, bebeğinin yaşamadığını duyan Doğa’yı durdurabilmek ve Fatih’e söylememesini engellemek için kendini Doğa’nın arabasının önüne atıyor...
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Başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör'ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin, yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı.
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Yayınlanan tanıtımda; Görkem, bebeğinin yaşamadığını duyan Doğa’yı durdurabilmek ve Fatih’e söylememesini engellemek adına kendini Doğa’nın arabasının önüne atıyor. Ölen bebeğinin katili olarak Doğa’yı sorumlu tutuyor.
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Aileler soluğu karakolda alıyor. Doğa ağlayarak "Ben bir şey yapmadım" diyor.
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Meri eve geri dönüyor ve Pembe Hanım herkesin içinde özür diliyor.