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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Kendimi çok yalnız hissediyorum!"
Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fragmana Abdullah’ın "Kendimi çok yalnız hissediyorum!" demesi sonrası Işıl’la yakınlaşması damga vuruyor.
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Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, her bölümüyle seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. İzleyiciler 88. bölüm fragmanını merakla beklerken ilk fragman yayınlandı.
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Nursema'nın isteme törenine gelen Firaz bir delilik yapmadan töreni izliyor.
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İlhami ise Firaz'a "Hala duyguların varken onunla görüşüyor olman yanlış" diyor.
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Fragmanda Ömer, Ünal ailesine Kıvılcım'ın hamile olduğunu söylüyor.