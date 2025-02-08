Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Kendimi çok yalnız hissediyorum!"

Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fragmana Abdullah’ın "Kendimi çok yalnız hissediyorum!" demesi sonrası Işıl’la yakınlaşması damga vuruyor.

Özge Çolak

Özge Çolak
1 / 8
Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Kendimi çok yalnız hissediyorum!" - Resim : 1

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, her bölümüyle seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. İzleyiciler 88. bölüm fragmanını merakla beklerken ilk fragman yayınlandı. 

2 / 8
Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Kendimi çok yalnız hissediyorum!" - Resim : 2

Nursema'nın isteme törenine gelen Firaz bir delilik yapmadan töreni izliyor. 

3 / 8
Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Kendimi çok yalnız hissediyorum!" - Resim : 3

İlhami ise Firaz'a "Hala duyguların varken onunla görüşüyor olman yanlış" diyor.

4 / 8
Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Kendimi çok yalnız hissediyorum!" - Resim : 4

Fragmanda Ömer, Ünal ailesine Kıvılcım'ın hamile olduğunu söylüyor. 