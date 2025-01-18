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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Müjdemi isterim Kıvılcım Hanım, hamilesiniz!"
Cuma günlerinin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fragmana Pembe Hanım ve Nursema arasındaki tartışma ve Kıvılcım'ın doktordan "Müjdemi isterim Kıvılcım Hanım, hamilesiniz!" sözlerini duyması damga vuruyor.
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Kadrosunda Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör gibi isimlerin rol aldığı Show TV’de yayınlanan 'Kızılcık Şerbeti'nin 85. bölüm 1. fragmanı yayımlandı.
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Fragmanda Doğa Meri'ye Fatihin bambaşka biri olduğunu artık onu kıskanmadığını anlatıyor.
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Abdullah Bey Işıl'a "İlk tanışmamızı unutalım, her şeye baştan başlayalım ben sizin hayallerinize saygı duyacağım siz de benim hassasiyetlerime saygı duyarsanız aramızda hiç bir mesele olmaz" diyor.
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Pembe Hanım ve Nursema arasındaki tartışma tavan yapıyor. Pembe Hanım, Nursemaya "Sen Kıvılcımın kızı değilsin, kendine gel. Ama madem istiyorsun evlendiririz seni kızım. İşte o kadar " diyerek sinirleniyor.