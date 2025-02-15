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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: ''Sadece seninle birlikte olmak istiyorum!"
Cuma günlerinin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 89. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Sönmez Hanıma demans teşhisi konuyor. Fragmana damga vuran olay ise Abdullah'ın Işıl'a gidip "Ben artık sadece kendi hayatımı yaşamak, sadece seninle birlikte olmak istiyorum!" demesi oluyor.
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Kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Ceren Yalazoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nin 89. bölümünden ilk fragman yayınlandı.
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Fragmanda Sönmez Hanıma demans teşhisi konuyor, bu nedenle ailedeki herkes üzgün.
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İlhami Nursema'ya "Evleneceğim kadının yanında onu seven birinin olması bu hiç doğru değil" diyor. Nursema da Firaz'ın arkadaşı olduğunu söylüyor.
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Nilay Doğa'ya "Bulutların üzerinde süzülüyorsun ama dikkat et de hayallerin çakılmasın" diyerek moralini bozuyor.