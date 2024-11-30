Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Sen varsan, varım ben!"

Cuma günlerinin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin, 79'nci bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Fragmana Fatih'in Doğa'ya söylediği "Sen varsan, varım ben!" sözleri damga vuruyor.

Elele Online

Elele Online
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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Sen varsan, varım ben!" - Resim : 1

Başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör'ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin, yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı.

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Sen varsan, varım ben!" - Resim : 2

Fragmanda Ömer'in bıçaklanması Kıvılcım ile daha da yakınlaşmasına neden oluyor. Ömer Kıvılcım'a "Senin için bıçaklanmaktan gurur duyuyorum" diyor.

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Sen varsan, varım ben!" - Resim : 3

Meri ve Pembe hanım arasında yemek masasında bir tartışma yaşanıyor. Pembe Abdullah'a Meri'nin evi terkettiğini söylüyor. 

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Sen varsan, varım ben!" - Resim : 4

Doktora giden Görkem bebeğinin 40 haftayı tamamlayamayacağını öğreniyor ve üzülüyor. 