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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Sen varsan, varım ben!"
Cuma günlerinin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin, 79'nci bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Fragmana Fatih'in Doğa'ya söylediği "Sen varsan, varım ben!" sözleri damga vuruyor.
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Başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör'ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin, yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı.
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Fragmanda Ömer'in bıçaklanması Kıvılcım ile daha da yakınlaşmasına neden oluyor. Ömer Kıvılcım'a "Senin için bıçaklanmaktan gurur duyuyorum" diyor.
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Meri ve Pembe hanım arasında yemek masasında bir tartışma yaşanıyor. Pembe Abdullah'a Meri'nin evi terkettiğini söylüyor.
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Doktora giden Görkem bebeğinin 40 haftayı tamamlayamayacağını öğreniyor ve üzülüyor.