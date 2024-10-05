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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Seni kaybettiğim için çok üzgünüm Kıvılcım..."
Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Ömer ve Kıvılcım boşanarak yollarını ayırıyor. Fragmanda Ömer'in "Seni kaybettiğim için çok üzgünüm Kıvılcım..." ifadeleri dikkat çekti.
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Show TV'de yayınlanan "Kızılcık Şerbeti" dizisinin 71'inci bölümünden yeni bir fragman yayınlandı.
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Fragmanda tesadüfen karşılaşan Fatih ve Doğa arasında buzlar eriyor. Doğa Fatih'e "Sen iyi bir babasın" diyor. Fatih de "Ben sadece Cemre'nin değil senin de her zaman yanındayım" diye cevap veriyor.
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Ömer ve Kıvılcım boşanarak yollarını ayırıyor. Fragmanda Ömer'in "Seni kaybettiğim için çok üzgünüm Kıvılcım..." ifadeleri dikkat çekiyor.
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Boşanmaya sevinen Cemal'in ise takıntılı kişiliği ortaya çıkmaya başlıyor.