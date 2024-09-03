Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon çekimlerinden kamera arkası fotoğraflar paylaşıldı

Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu için çekimler devam ediyor. Çekimler devam ederken izleyiciler için set arkasından fotoğraflar geliyor.

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon çekimlerinden kamera arkası fotoğraflar paylaşıldı - Resim : 1

Show TV'nin fenomen haline gelen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', üçüncü sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanıyor.  

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon çekimlerinden kamera arkası fotoğraflar paylaşıldı - Resim : 2

Setten ilk kare Barış Kılış ve Evrim Alasya' dan gelmişti. 

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon çekimlerinden kamera arkası fotoğraflar paylaşıldı - Resim : 3

Şimdi de Şebnem Bozoklu "Aile bir araya gelmiştir" notuyla Evrim Alasya ve Sıla Türkoğlu ile setten yeni kare yayınladı.

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon çekimlerinden kamera arkası fotoğraflar paylaşıldı - Resim : 4

Birsen Altuntaş'ın paylaştığı bilgilere göre, Kızılcık Şerbeti dizisinin 3. sezonunun 13 Eylül veya 20 Eylül tarihlerinde ekranlara dönmesi bekleniyor. 