Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon çekimlerinden kamera arkası fotoğraflar paylaşıldı
Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu için çekimler devam ediyor. Çekimler devam ederken izleyiciler için set arkasından fotoğraflar geliyor.
1 / 4
Show TV'nin fenomen haline gelen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', üçüncü sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanıyor.
2 / 4
Setten ilk kare Barış Kılış ve Evrim Alasya' dan gelmişti.
3 / 4
Şimdi de Şebnem Bozoklu "Aile bir araya gelmiştir" notuyla Evrim Alasya ve Sıla Türkoğlu ile setten yeni kare yayınladı.
4 / 4
Birsen Altuntaş'ın paylaştığı bilgilere göre, Kızılcık Şerbeti dizisinin 3. sezonunun 13 Eylül veya 20 Eylül tarihlerinde ekranlara dönmesi bekleniyor.