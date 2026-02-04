Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Seray Kaya'ya sette 35. yaş günü kutlaması
Kızılcık Şerbeti dizisinin "Başak"ı olarak kalpleri fetheden başarılı oyuncu Seray Kaya, yeni yaşını set ekibinin sürpriziyle karşıladı. 4 Şubat 1991 doğumlu olan güzel oyuncu, 35. yaşını çekimlerin devam ettiği yoğun set temposunda arkadaşlarıyla kutladı.
Show TV’nin reyting listelerinden düşmeyen dizisi Kızılcık Şerbeti, bu kez bir set arkası mutluluğuna sahne oldu. Dizinin kadrosuna bu sezon dahil olan ve hikâyeye taze bir soluk getiren başarılı oyuncu Seray Kaya, 35. yaşına set ekibinin samimi kutlamasıyla girdi.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın paylaştığı detaylara göre kutlama, Seray Kaya’nın sahnesi bittiği anda gerçekleşti.
Sahne çekimlerinin ardından gelen pastayı gören Kaya, şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemedi.
Oyuncu dostları ve teknik ekibin alkışları eşliğinde mumları üfleyen Seray Kaya, yoğun çekim temposu arasında bu motivasyon dolu anlar için tüm arkadaşlarına teşekkür etti.