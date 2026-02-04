Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Seray Kaya'ya sette 35. yaş günü kutlaması

Show TV’nin reyting listelerinden düşmeyen dizisi Kızılcık Şerbeti, bu kez bir set arkası mutluluğuna sahne oldu. Dizinin kadrosuna bu sezon dahil olan ve hikâyeye taze bir soluk getiren başarılı oyuncu Seray Kaya, 35. yaşına set ekibinin samimi kutlamasıyla girdi.