Kızına kavuşmak için gün sayan İrem Helvacıoğlu'nun baby shower partisi
İlk kez anne olmak için gün sayan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, doğuma günler kala yakın arkadaşları ve sevdikleriyle birlikte bir baby shower partisi organize etti. Heyecanlı bekleyişini dostlarıyla kutlayan Helvacıoğlu, partiden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Geçtiğimiz yıl 28 Ekim 2024'te iş insanı Ural Kaspar ile dünyaevine giren ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, ilk kez anne olmanın heyecanını yaşıyor.
Evliliğinin hemen ardından bebek beklediğini duyuran ve bir kız annesi olmaya hazırlanan Helvacıoğlu, doğuma sayılı günler kala yakın dostlarıyla özel bir baby shower partisi düzenledi.
Partide oyuncuyu yalnız bırakmayan isimler arasında Ezgi Şenler, Ebrar Karabakan, Aydan Taş ve Selin Türkmen gibi meslektaşları da vardı.
Renkli ve neşeli anlara sahne olan davetten kareler, sosyal medyada büyük ilgi gördü.