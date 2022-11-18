Kızını çok özlediği dile getiren Şeyma Subaşı ağladığı anları yayınladı

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Melisa ile çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya platformunda paylaştı. Paylaşımının üzerine Subaşının hesabında yayınladığı fotoğraf ise dikkatleri üzerine çekti.

"SANIRIM BUNU PAYLAŞMAMALIYDIM"

Kızını özlediği için zaman zaman paylaşımlar yapan Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ve kızının fotoğrafından sonra Instagram hesabından peş peşe Melisa ile pozlarını paylaştı. Subaşı daha sonra da ağladığı bir pozunu paylaşarak "Sanırım bunu paylaşmamalıydım ama zaten paylaştım" notunu ekledi.

"DESTEK VE DUALAR İÇİN AMİN DİYORUM"

Instagram hesabını aktif olarak kullanan Subaşı, ardından bir takipçisinin "Çok üzgünüm sen adına. Melisa bu dönemlerini, yaşlarını tekrar yaşamayacak ve annesi olarak yanında değilsin" mesajını yayınladı. Subaşı'nın "Bütün destekleriniz, dualarınız için amin diyorum" yorumu ise Acun Ilıcalı'ya gönderme olarak yorumlandı.