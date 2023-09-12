Köfn grubunun solisti Salman Tin detone oldu: Sonra güzel okudum o niye yazılmıyor?

Şarkıcı Berkay, geçen akşam Kuruçeşme’de sevenleriyle bir araya geldi. Berkay bir ara kendisini dinlemeye gelen Köfn grubunun solisti Salman Tin’i sahneye davet etti.

“Yanlış tondan girildi detone oldum"

Mikrofonu eline alan Tin, ‘Bir Tek Ben Anlarım’ şarkısına giriş yaparken detone olunca o sırada orkestraya dönüp “girişin kendi tonundan olmadığını” söyledi.

O anlar sosyal medyada gündem olurken, Tin Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

Salman Tin “Yanlış tondan girildi detone oldum, sonra güzel okudum o niye yazılmıyor :(” ifadesini kullandı.