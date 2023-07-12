Konser tartışması devam ediyor! Uzi'den Sandal'a yeni yanıt

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen 'Ağrı Dağı Müzik Festivali'nde stadyumda sahneye çıkan Mustafa Sandal, Zara ve Kadr, binlerce kişiye şarkılarını söyledi. Konseri katılması planlanan rapçi Uzi ise bazı gerekçeler göstererek konserde yer almadı.

"BENİM ÖNÜME MUSTAFA SANDAL'I ÇIKARAMAZSINIZ"

Uzi'nin tepki çeken açıklaması:

"Birazdan bize kesilmiş ekonomi biletlerini paylaşacağım kabul etmiş miyiz etmemiş miyiz. Benim önüme Mustafa Sandal'ı çıkaramazsın hele hatır gönülle, aman adam yaşlı, aman şöyle böyle diyerek asla çıkaramazsın. Sene 2023, kimin ne iş yaptığı, kimin ne kadar dinlendiği ortada. Değerli Mustafa Sandal'ı konuşsaydınız neden bu devirde hala son sahneye çıkmak istiyor diye!"

MUSTAFA SANDAL'DAN YANIT GECİKMEDİ

Sandal, sosyal medya hesabından verdiği yanıtta şunları söyledi:

''Sevgili Uzi kardeşim. Kayıtlara geçen; senin okuduğun ve başka sanatçıların okuduğu 150 adet "hit" olmuş eserin olduğunda, Avrupa'da ödüller aldığında ve 30 yıl sonra da on binlerce kişi seni alkışladığında tekrar konuşuruz.''

"EN İYİ CEVABI HER ZAMAN HALK VERİR"

"Şarkılarını beğeniyorum, umarım başarırsın. Şöyle bir tweetlere baktım da cevap vermeme gerek kalmamış, en iyi cevabı her zaman halk verir, vermiş de… Bu arada beni konser öncesi arasaydın benden sonra çıkmana müsaade eder destek olurdum. Genç yetenekler başımızın tacıdır. Alkışın ve ışığın bol olsun, kariyerinde başarılar dilerim."

UZİ'DEN SON AÇIKLAMA: BEN DE SENİ SEVİYORUM

Sandal'ın bu sözlerinin ardından rapçi Uzi, son olarak şu paylaşımı yaptı:

"Sen de beni arayıp buradaki gibi samimi bir dille son sahneye çıkmak istediğini söyleseydin, ben de geçmişindeki başarılarına saygı duyarak senden önce çıkabilirdim Mustafa abi. Yaşım 25, şu ana kadar global ve ülkemizin sınırlarında çok fazla başarım oldu. Yazmaya üşendim, umarım ben de bahsettiğin başarılara ulaşırım, bunun için elimden geleni yapıyorum. 30 yıl sonra geçmişimde başardıklarım ve o an elde ettiklerimle yaşamayı öğrenmek istiyorum, fazlasını değil, ben de seni seviyorum."