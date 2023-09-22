Konserde Ağla Kalbim şarkısı binlerce kişi tarafından söylenen Bengü, duygusal anlar yaşadı

Dün akşam Başkent Kültür Yolu Festivali'nde sahneye çıkan Bengü, Ağla Kalbim isimli şarkısının binlerce kişi tarafından söylendiğini duyunca gözyaşlarına boğuldu.

"ÇOK AŞK"

Şarkıcı Bengü, dün akşam Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Ankara'da sahneye çıktı. Peş peşe sevilen şarkılarını söyleyen Bengü, Ağla Kalbim şarkısının 45 bin kişi tarafından söylenmesiyle duygusal anlar yaşadı.

Sahneye beyaz tüy detaylı bir elbiseyle çıkan Bengü, yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarıyla dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Bengü, 2007 yılında çıkardığı Ağla Kalbim şarkısını söylemeye başladığı esnada 45 bin kişinin kendisine eşlik etmesiyle gözyaşlarına boğuldu. Ağladığı anları Instagram hesabından paylaşan Bengü "Çok aşk" notunu yazdı.