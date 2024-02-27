Konsere mini etekle çıkan Bartu Küçükçağlayan sosyal medyanın gündeminde

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Bartu Küçükçağlayan sosyal medyayı giydiği etekle ikiye böldü. Bazıları, 'kimse karışamaz, istediğini giyebilir' derken bazıları da, 'gözlerim kanadı, neden böyle bir şey yaptın' yorumunda bulundu.