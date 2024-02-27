Konsere mini etekle çıkan Bartu Küçükçağlayan sosyal medyanın gündeminde
Yalan Dünya'daki 'Orçun' karakteriyle tanınan; aynı zamanda Büyük Ev Ablukada grubunun solisti olan Bartu Küçükçağlayan, konserine etek giyerek çıktı.
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"Yalan Dünya", "Binbir Gece" ve "Jet Sosyete" gibi birçok projede rol alan Bartu Küçükçağlayan (41), aynı zamanda "Büyük Ev Ablukada" grubunun da solisti.
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Bartu Küçükçağlayan önceki gün sahneye dikkat çeken bir tarz ile çıktı. Giydiği etekle sosyal medyada kısa zamanda gündem oldu.
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SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ
Bartu Küçükçağlayan sosyal medyayı giydiği etekle ikiye böldü. Bazıları, 'kimse karışamaz, istediğini giyebilir' derken bazıları da, 'gözlerim kanadı, neden böyle bir şey yaptın' yorumunda bulundu.
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Öte yandan ünlü ismin 2021 yılındaki konserinde de etek giydiği ortaya çıktı.