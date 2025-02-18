Köpek sahiplenen Gizem Karaca: Bana yardım edebilecek olan varsa yazın
Şimdilerde anne olmaya hazırlanan Gizem Karaca, yeni paylaşımıyla dikkat çekti. Karaca, sahiplendiği köpekle, mevcut köpeklerinin anlaşamaması konusunda ne yapması gerektiği konusunda fikir verilmesini istedi.
Oyuncu Gizem Karaca, 2017'de Kemal Ekmekçi ile evlenerek İzmir'e yerleşmişti. Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren Gizem Karaca'dan geçtiğimiz ay müjdeli haber gelmişti. Anne olmaya hazırlanan ünlü isim yeni paylaşımıyla dikkat çekti.
Gizem Karaca'nın, iki hafta önce önünde meydana gelen kazada bir sokak köpeği yaralandı. Tedavisinin ardından köpeği sahiplenen Karaca, eve gittiğinde hiç ummadığı bir manzarayla karşılaştı.
Ünlü oyuncunun sahiplendiği köpekle önceden sahiplendiği iki köpeğin didişmesini şöyle anlattı; "Evet, böyle bir şey oldu. İki hafta önce önümde araba çarpıp kaçtı. İki haftadır belediyede tedavisini tamamladı ve bugün gidip sahiplendik ama arkadaşlar, bizim Gofi ve Becks ile alışmaları çok zor gibi duruyor. İki saattir tasmalarla sokakta gezdirerek alıştırmaya çalıştık, bahçeye girdiğimiz an canavarlaştılar. Bana yardım edebilecek olan varsa yazın!"
Karaca, sahiplendiği köpekle, mevcut köpeklerinin anlaşamaması konusunda ne yapması gerektiği konusunda fikir verilmesini istedi.