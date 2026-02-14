Kore'de yüz nakli yaptıran Didem Ceran'ın son hali

Seneler önce Survivor'a katılan Didem Ceran, daha sonra yaptığı açıklama ve paylaşımlarla magazin gündeminde sıkça yer aldı.

Ünlü isim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Güney Kore'de estetik ameliyatını olduğunu açıkladı. Yüz nakli yaptıran ünlü isim, değişimini de gün gün takipçileriyle paylaşıyor.

YÜZÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Şubat 2026 başında Güney Kore’de özel bir klinikte gerçekleşen yaklaşık 15 saatlik cerrahi süreç sonrasında yüz yapısını baştan aşağıya yenileyen Ceran’ın son hali ağızlar açık bıraktı.

SON HALİNİ PAYLAŞTI

Kore'de yüz nakli ameliyatı olan Didem Ceran, son halini de sevenlerinin beğenisine sundu. Yüzündeki morluk ve bantlar dikkat çeken Ceran'ın ağzının içindeki dikişlerden dolayı konuşmakta zorlandığı görüldü.