Koronavirüse yakalanan Demet Özdemir'den ilk açıklama

Evlilik hazırlığında olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, Çeşme’de tatil yapıyor. İki hafta önce Oğuzhan Koç ile nişanlanan ve şimdilerde tatil yapan Özdemir'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

"AĞRILI VE AĞIR ATLATIYORUM"

3 yıldır koronavirüse yakalanmadığını söyleyen oyuncu, Instagram hesabından sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Sancılı bir süreç geçirdiğinden bahseden oyuncu, "3 yıldır hiç olmamıştım ama koronaya yakalandım. Ertelenen hiçbir şey yok öncelikle onu belirtmek isterim. Ben biraz ağrılı ve ağır atlatıyorum. Ama tedavim devam ediyor, yakında iyileşip geri dönüyorum. Lütfen dikkat edin, beni merak eden, adıma üzülen, arayan, soran herkese çok teşekkür ediyorum. Sizi seviyorum" dedi.

EVLİLİK TARİHLERİ BELLİ OLDU

Kanal D ekranlarında yayınlanan Magazin D Yaz programı Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin 28 Ağustos’ta evleneceğini duyurmuştu.