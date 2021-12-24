Koronavirüse yakalanan oyuncu Pınar Deniz'den açıklama var

Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı'Yargı' dizisi bu hafta ekrana gelmeyecek. Koronavirüsüne yakalanan oyuncu Pınar Deniz 'Yargı' dizisinin 9 Ocak'ta ekrana geleceğini açıkladı.

Kanal D'nin yaptığı açıklamada, "Sevgili izleyicilerimiz, her pazar akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz Yargı'nın yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Hikayemiz 9 Ocak Pazar akşamı kaldığı yerden devam edecek" ifadeleri kullanılmıştı.

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Koronavirüse yakalanan oyuncu Pınar Deniz, sağlık durumuna ilişkin Instagram hesabından açıklama yaptı. Deniz, "Çok teşekkür ederim yazan soran herkese. İyiyim şu an. Hastane doluydu yine vakalar çok artmış maalesef. Kendimizin ve başkalarının sağlığı için daha tedbirli olmamız gerekiyor. Sağlıklı, korkusuzca yaşayacağımız günlerde buluşmak dileğiyle. Sevgiler" ifadelerini kullandı.