Kourtney Kardashian ve Travis Barker’dan bebekleriyle ilk paylaşım
Kourtney Kardashian, geçtiğimiz ay doğum yapmış ve dördüncü kez anne olmuştu. Ünlü isim, bebeğiyle sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı.
Kourtney Kardashian, bir süredir aşk yaşadığı müzisyen Travis Barker ile geçen sene dünyaevine girmişti. Mutlu beraberlikleri devam eden ünlü çift, geçtiğimiz ay ilk çocuklarını kucaklarına almıştı.
İlk paylaşım
Ünlü isim, bebeğinin ilk karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. ‘Rocky’ adında bir erkek çocuk sahibi olan çift, bebekleriyle birlikte kameralara samimi pozlar verirken, Kourtney’in bebeğini emzirdiği anlar ise oldukça dikkat çekti.
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Uzun bir tedavi sürecinden geçtiler
Yaklaşık iki yıldır çocuk sahibi olmaya çalışan çift, uzun bir dönem tüp bebek tedavisini denemiş ancak daha sonra tedaviden vazgeçmişlerdi. Ardından doğal yollarla hamile kalan Kourtney, konuyla igili, “Tanrı’nın bir planı!” şeklinde bir açıklama yapmıştı.
Üç çocuğu daha var
2006 yılında Scott Disick ile aşk yaşamaya başlayan Kourtney Kardashian'ın bu ilişkiden Mason Dash Disick, Penelope Scotland Disick ve Reign Aston Disick adında üç çocuğu bulunuyor.
Travis Barker'ın da 2004-2008 yılları arasında evli kaldığı Shanna Moakler'dan Landon ile Alabama Luella adında iki çocuğu var.