Kral Charles ölmeden cenaze planını yaptı! Harry ve Meghan da davetliler arasında

The Telegraph gazetesinin haberine göre, İngiltere Kralı Charles'ın cenaze töreni için yapılan planlarda, Prens Harry ve Meghan Markle'a önemli bir yer ayrıldığı iddia edildi. Bu detay, kraliyet ailesi içindeki ilişkiler ve gelecekteki rolleri hakkında yeni tartışmaları başlattı.

Sussex Dükü ve Düşesi son yıllarda kraliyetten uzaklaşmış olsa da , devam eden anlaşmazlığın kralın cenaze planlarını etkilemediği görülüyor.

HARRY VE MEGHAN DA DAVETLİ

Kral Charles, kendi cenaze törenine 40 yaşındaki küçük oğlu Harry ve 43 yaşındaki karısı Meghan Markle'ı dahil etmekle kalmadı, aynı zamanda Kaliforniya'da yaşayan iki çocukları Archie ve Lilibet'i de dahil etti.

GEREKLİ HAZIRLIKLARI YAPTI

Charles zamanı geldiğinde küçük oğlu Harry'nin ailenin "merkezinde" hak ettiği yeri alması için gerekli hazırlıkları yaptı.

ALAYIN EN ÖNÜNDE YÜRÜMELERİ BEKLENİYOR

Harry'nin, kral olacak kardeşiyle birlikte, Westminster Abbey'den Londra sokaklarına doğru yapılacak alayın en önünde yürümesi bekleniyor.

Sussex'ler ayrıca cenaze töreni sırasında Westminster Hall'da düzenlenecek aile nöbetine katılmaya davet edilecek.

Ayrıca 6 yaşındaki Prens Archie ve 4 yaşındaki Prenses Lilibet'in cenaze törenine anne ve babalarıyla birlikte katılmaları için de düzenlemeler yapıldığı bildirildi.

Ayrıca kraliyet yas süresinin ulusal yas süresini yansıtacak şekilde kısaltılacağı söyleniyor.