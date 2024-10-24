'Kral Kaybederse' dizisinde Halit Ergenç'in partneri belli oldu
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanacak Kral Kaybederse, bu sezon izleyiciyle buluşacak. 'Kral Kaybederse' dizisinde Halit Ergenç'in partneri belli oldu.
Kırmızı Oda', 'Camdaki Kız', 'Doğduğun Ev Kaderindir' gibi ekranların en çok izlenen dizilerinde imzası bulunan Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'Kral Kaybederse' kitabı da televizyona uyarlanıyor.
Kırmızı Oda', 'Camdaki Kız', 'Doğduğun Ev Kaderindir' gibi ekranların en çok izlenen dizilerinde imzası bulunan Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'Kral Kaybederse' kitabı da televizyona uyarlanıyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, oyuncu kadrosu da netleşmeye başlayan dizinin başrollerini Merve Dizdar ve Halit Ergenç üstlenecek.
Merve Dizdar, Adana’da çekilen Magarsus dizisinin çekimlerini bitirir bitirmez İstanbul’a gelip Fadi rolü için hazırlanmaya başlayacak. Dizinin diğer önemli karakteri Kenan’ın eşi Handan için de ünlü bir kadın oyuncuyla görüşmeler sürüyor.