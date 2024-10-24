'Kral Kaybederse' dizisinde Halit Ergenç'in partneri belli oldu

Merve Dizdar, Adana’da çekilen Magarsus dizisinin çekimlerini bitirir bitirmez İstanbul’a gelip Fadi rolü için hazırlanmaya başlayacak. Dizinin diğer önemli karakteri Kenan’ın eşi Handan için de ünlü bir kadın oyuncuyla görüşmeler sürüyor.