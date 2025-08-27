“Kral Kaybederse”ye sürpriz transfer! Gökçe Bahadır kadroda

Yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olması beklenen, başrolünde Halit Ergenç’in yer aldığı “Kral Kaybederse” dizisine bomba bir transfer gerçekleşti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Star TV’de yayınlanacak olan ve Onur Güvenatam’ın patronu olduğu OGM Pictures imzalı projeye, başarılı kadın oyunculardan Gökçe Bahadır katıldı.

Gökçe Bahadır, daha önce OGM Pictures’ın unutulmaz dizisi “Ömer”deki performansıyla çok konuşulmuştu. Şimdi ise aynı yapım şirketinin bu büyük kadrolu dizisiyle ekranlara dönüyor.

Usta oyuncu, Taylan Biraderler ve Cem Toluay’ın yönettiği, Seda Altaylı Turgutlu’nun yazdığı dizide medya patronu Cemal’in (Engin Şenkan) kızı “Sevda” rolüne hayat verecek.

KRAL KAYBEDERSE SEZON FİNALİ ÖZETİ

Kenan Baran, geçmişin izleriyle yavaş yavaş yüzleşmeye başlarken; Handan ise büyük bir umutla yeniden yaptığı evliliğin tadını çıkarmaya çalışır. Ancak bu durum uzun sürmez. Kenan’ın onu bir kez daha aldattığı ihtimaliyle çok geçmeden yüzleşen Handan’ın dünyası başına yıkılır.

Öte yandan, Kenan’ın bir kasırga gibi geçip darmadağın ettiği hayatını yeniden kurmaya çalışan Özlem, şehirden ayrılmadan önce içindekileri Kenan’a dökme fırsatı bulur.

Eski işini güçlükle ardında bırakıp yeni bir hayata adım atmaya hazırlanan Fadi ise Kenan’a karşı duyduğu karmaşık duygulardan henüz sıyrılamamıştır. Kenan’dan hiç beklemediği bir darbe aldıktan sonra derin bir hayal kırıklığı yaşayan Fadi’yi yeniden ümitlendiren kişi de yine Kenan olur.