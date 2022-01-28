Kraliçe Elizabeth'in balmumu müzesindeki şaşırtan görüntüsü

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth bu yıl tahta çıkışının 70'inci yılını kutlayacak. 2. Elizabeth son dönemde bir yandan sağlık sorunları bir yandan oğlu Andrew'nun adının karıştığı skandal, diğer yandan da torunu Harry'nin haklarında ortaya attığı iddialar nedeniyle zor günler geçiriyor.

Hamburg'da bulunan Panoptikum adlı balmumu müzesi, balmumu heykellerin temizlendiği, saçlarının yıkandığı, giysilerinin temizlendiği ve çiziklerin düzeltildiği yıllık bir yenileme çalışması sürecinden geçiyor.

MÜZEDEKİ FOTOĞRAFLAR ŞAŞIRTTI

Ancak, bu yıl müzenin yıllık bakım süreci sosyal medyada paylaşıldı ve birçok kullanıcının "korkunç" olarak nitelendirdiği görseller ortaya çıktı. İşlemler sırasında Kraliçe II. Elizabeth'in pembe şapkasının altından "yarı kel" görüntüsü görenleri şaşkınlığa uğrattı.

95 yaşındaki görünümü ile öne çıkan Kraliçe'nin balmumu heykelindeki şapkası tarama işlemi için çıkarılmıştı ve görüntülerde tamamen kel olduğu ortaya çıktı. Birçok kişiyi şaşkınlığa uğratan bu durum, "Kraliçe yoksa kel miydi?" sorusunu gündeme getirdi.

"GERÇEKÇİ GÖRÜNMESİ İÇİN İNSAN SAÇI KULLANIYORUZ VE ÇOK PAHALI"

Mumyanın bu ilginç görüntüsü, Panoptikum'un yeniden açılışı sırasında düzenlenen basın toplantısında ortaya çıktı.

Sanatçı Susanne Faerber, mumyanın saçlarını tarayıp düzeltti ve sonra pembe şapkayı tekrar yerine yerleştirdi. Faerber Kraliçe'nin neden yarı kel bırakıldığını da şöyle anlattı: "Mumyaların gerçekçi görünmesi için gerçek insan saçı kullanıyoruz. Bu da pahalı. Bu yüzden bazı mumya helkellerin saçlarının bir bölümü yok. Sadece ziyaretçilerimizin görebileceği bölümlere saç yerleştiriyoruz." Susanne Faerber bu tercihin, Kraliçe'yi incitmek ya da onunla dalga geçmek gibi bir amacı olmadığını da sözlerine ekledi.

Müze Kraliçe'nin dışında Donalp Trump, Greta Thunberg ve Angela Merkel gibi oldukça büyük isimlere ev sahipliği yapıyor. 120'den fazla balmumu heykeli bünyesinde barındıran müze, son günlerde geldiği gündem sayesinde oldukça dikkat çekecek gibi görünüyor.

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