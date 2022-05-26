Kraliçe Elizabeth'in daha önce görülmeyen görüntüleri yayınlanıyor

Buckingham Sarayı ve BBC, Kraliçe'nin 'Platinum Jubilee'sinin (Kraliçe, tahttaki 70. yılını dolduruyor ve Platin Jübile'yi kutlayan ilk İngiliz hükümdarı ünvanını alıyor) onuruna, hayatından daha önce hiç görülmemiş özel anları gösteren yepyeni bir belgesel yayınlayacağını açıkladı.

Buckingham Sarayı ve BBC, 29 Mayıs Pazar günü gösterilen 75 dakikalık bir programın ayrıntılarını açıkladı. Belgesel, Kraliçe'nin gençliğinden özel aile videolarını gösterecek.

Elizabeth: The Unseen Queen izleyicilere, Balmoral'daki nişanı ve ailesiyle birlikte 20 yaşında çıktığı ilk yurt dışı gezisinin kamera arkası görüntüleri de dahil olmak üzere Kraliçenin hayatından ender özel anlara tanık olma şansı sunacak. Bu videolar İngiliz Film Enstitüsü tarafından özel kasalarında tutuldu.

Koleksiyon, genç prensesin bebek arabasında olduğu görüntülerden, 1946'da Balmoral'da Prens Philip'le nişanından, genç bir anne olarak hayatından ve 1953'teki taç giyme töreninden sahneleri içeriyor. Ayrıca videoda Prenses Elizabeth'in amcası Kent Dükü Prens George ile trajik bir şekilde ölen Kent Dükü ile çekilmiş görüntüleri de yer alıyor.

BBC'nin 75 dakikalık belgeselinde Kraliçe'nin taç giyme töreninden anne oluşuna kadar farklı anları yer alıyor.

BBC'nin tarihi olaylardan sorumlu Yazı İşleri Müdürü Simon Young şunları söylüyor: "Bu belgesel, Kraliyet Ailesinin nadiren görülen, son derece kişisel bir yönüne olağanüstü bir bakış ve biz onun Platinum Jübile'sini kutlarken bunu ulusla paylaşabilmek harika. "