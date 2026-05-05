Kraliyete yeni bebek geliyor: Prenses Eugenie hamile

Kraliçe Elizabeth'in torunlarından Prenses Eugenie ve eşi Jack Brooksbank üçüncü çocuklarını bekliyor.

Cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile bağlantısı nedeniyle gözden düşen ve ünvanlarını kaybeden eski prens Andrew ile boşandığı eşi Sarah Ferguson'un iki kızından küçüğü olan Eugenie'nin hamileliğini Buckingham Sarayı doğruladı.

BEBEK YAZIN DOĞACAK

36 yaşındaki Prenses Eugenie'nin bebek beklediği haberi, kraliyet ailesinin resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı. Mesajda, "Majesteleri Prenses Eugenie ve Bay Jack Brooksbank, bu yaz üçüncü çocuklarını beklediklerini duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorlar. August (5) ve Ernest (2) de aileye yeni bir kardeşin katılacak olmasından dolayı çok heyecanlılar" ifadelerine yer verildi.