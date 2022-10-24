Kris Jenner, vasiyetini açıkladı: "Öldükten sonra yakılarak kolye olmak istiyorum"

Kardashian ve Jenner ailesinin hayatını konu alan reality programı The Kardashians'ın geçtiğimiz günlerde yayımlanan bölümünde Kris Jenner vasiyetinden bahsetti. Independent'in haberine göre, konu Kim Kardashian'ın ameliyat olan annesinin kalçasından alınan iki ufak kemiği saklamak istemesinden açıldı. Kim, bu kemiklerden kolye yaptırmak istediğini söyledi.

"Yakılmak istiyordun"

Sohbete dahil olan Khloé, annesi Kris'e daha önce dile getirdiği vasiyetini hatırlattı:

"Sen de yakılmak istiyordun. Aramızda paylaştırdığımız küllerinden kolye yaptırmamızı söylemiştin." 66 yaşındaki Kris, "Evet, bu harika bir plan" diyerek kızını onayladı.

Öldükten sonra yakılan insanların küllerinin takıya dönüştürülmesi son yıllarda oldukça yaygınlaştı. Bazı şirketlerden külleri parlak taşlara dönüştürürken bazıları da bunları cam kürelerin içine sıkıştırarak takı tasarımı oluşturuyor.

6 çocuğu var

Kris Jenner’ın 1978-1991 yılları arasında evli kaldığı Robert Kardashian'dan Kim, Khloe, Kourtney ve Rob adında 4 çocuğu bulunuyor.

Daha sonra 1991'de Bruce Jenner ile nikah masasına oturan ve 2015 yılında boşandığı ikinci eşinin soyadını kullanmaya devam eden Kris Jenner'ın, bu birliktelikten ise Kendall ile Kylie adında iki kızı var.

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