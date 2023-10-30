Kris Jenner'dan yıllar sonra gelen itiraf: Babanızı aldatmam en büyük pişmanlığım

Kardashian-Jenner kardeşlerin hem annesi hem de menajeri olan 67 yaşındaki Kris Jenner, ailece kamera karşısına geçtikleri The Kardashians adlı programda, hafızalardan silinmeyecek bir itirafta bulundu.

Kocasını aldattığını itiraf etti

Kris Jenner, programın bir bölümünde aldattığını söylediği ilk kocası Robert Kardashian'dan dünyaya gelen en küçük kızı Khloe Kardashian ile dertleşti. Aslında o sırada konu Khloe Kardashian'ın, kendisini hamileyken bile aldatan eski sevgilisi Tristan Thompson'dı.

Thompson ile biten ilişkisinden biri biyolojik diğeri taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya gelen iki tane çocuğu olan Khloe annesine "babasını aldattığında aklından ne geçirdiğini" sordu.

Khloe annesine "Babama bunu yaptığında dört tane çocuğun ve bir ailen vardı. O sırada çok genç olduğunu da biliyorum" dedi. Khloe'nin asıl amacı, belli ki sevgilisi Tristan'ın kendisini aldattığı sırada dayandığı motivasyonu bulmaktı.

"Aradığın şey neydi?"

Kris Jenner ise kızına gayet sakin bir şekilde "gerçekten çok genç ve aptal olmanın etkisi bulunduğunu belirtti. O dönemde insanın davranışlarının sonuçlarını kestiremediğini" söyledi.

Ama görünüşe göre bu sözler Khloe'yi tatmin etmedi ki annesinden konuyu biraz daha açmasını istedi: "Ama babamın sana vermediği ve senin başka yerde aradığın şey neydi?" diye sordu.

"Bu benim hayatımın en büyük pişmanlığı"

Kris Jenner ise bu soruya "Bilmiyorum, çünkü baban gerçekten çok iyi bir koca ve çok iyi bir babaydı. Sanırım başka bir yerlerde çimenlerin daha yeşil olduğunu düşündüğüm bir durumdaydım. Çok büyük bir hata yaptım. Bu benim hayatımın en büyük pişmanlığı" diye yanıt verdi.

Kris Jenner, her ne kadar Robert Kardashian'ı aldatmaktan pişmanlık duysa da yine de Tanrı'nın bazı planları olduğuna inandığını da gizlemedi. "Bütün bunlar olmasaydı Kendall ile Kylie'ye asla sahip olamazdım" diye konuştu.

Kris Jenner, ilk kocasından boşandıktan sonra küçük kızları Kendall ve Kylie'nin babası Bruce Jenner ile evlenmişti.