Kristen Bell'den depremzedeler için bağış çağrısı

Russell Crowe, Dua Lipa, Antonia Banderas, Drew Barrymore, Natalie Portman, Bella Hadid, Gigi Hadid gibi birçok ünlü isim Türkiye'de yaşanan deprem felaketi için üzüntülerini dile getirip yardım çağrısında bulundu. O isimlere Kristen Bell de eklendi.

"Yardımlarınız, depremzedelere yardımcı olacak"

Türkiye'deki yıkıcı depremlere kayıtsız kalmayan Bell, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile takipçilerinden depremzedeler için yardım istedi.

Paylaşımıyla tüm dünyaya seslenen Kristen Bell, "Türkiye'de yaşanan felakete, nasıl yardım edebilirim diyorsanız; kadınları destekleyen BM Kadın Barış ve İnsani Fonu'na katkıda bulunabilirsiniz. Yardımlarınız, depremzedelere yardımcı olacak" dedi.