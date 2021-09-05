Kristen Stewart, Spencer filmindeki 'müthiş' performansıyla büyük beğeni topladı

Kristen Stewart, Lady Diana'yı canlandırdığı, Spencer filmindeki rolü ile ilk eleştirileri aldı ve yorumlar çok olumlu. Kraliyet ailesini konu alan Spencer filmi şimdiden büyük bir ilgi görüyor. Yaşamları ile damga vuran kraliyet ailesinin hayatı her kesimden insanın ilgisini çekiyor. Spencer filmi Kristen Stewart oyunculuğuyla büyük ilgi gördü. Kristen Stewart, Spencer filminde Galler Prensesi Diana rolünü canlandırıyor. Kristen Stewart'ın Galler Prensesi Diana rolündeki "müthiş" performansıyla film eleştirmenleri tarafından övgüyle karşılandı. Gelen ilk yorumlara bir göz atalım...

Spencer Filminin Konusu

Filmin konusu, 1991 yılında Noel zamanı kocası Prens Charles'tan ayrılmaya karar veren Prinses Diana'nın üç gününü konu alıyor.

Kristen Stewart'a Gelen Övgüler

IndieWire haber sitesi, "Kristen harika iş çıkarmış, ancak izleyici keşke Spencer etrafında olup biten olaylar kadar vahşi olabilseydi diye de düşünmüyor değil filmi izlerken" diye yazdı.

Hollywood Reporter dergisi, "Aksan ve tavırlar üzerindeki ince ayrıntılı çalışmasının kusursuz olduğunu" ve "Filmin sorumluluğu Stewart'ın omuzlarında olduğunu" ekledi.

Variety dergisi, "Kristen Stewart sadece bir kimliğe bürünmüyor. Dönüşüyor; görünüşünü, ritmini de değiştiriyor. Stewart bu yılın en iyi performansıyla karşımızda" diye paylaştı.

Kristen Stewart Spencer Filmi İçin Nasıl Hazırlandı?

Hayranları oyuncudaki değişime şoke oldu.

Filmin prömiyeri Venedik Film Festivali'nde yapıldı ve Kristen basın toplantısında kraliyet ailesinden gelenlerden Diana'nın günlük yaşamı hakkında bilgi aldığını açıkladı.

"Film yeni bir bilgi sunmuyor" dedi. "Hiçbir şey bildiğini iddia etmiyor. Bir duyguyu hayal ediyor. Sanırım izlenimim sadece benim izlenimim olabilir. Ama Prenses Diana insanların bir araya gelmesini isteyen bir kadındı ve bence bu filmin amacı o boşlukları kapatmak.”

Bir dönem Alacakaranlık filmi ile yıldızı parlayan Kristen Stewart şöyle devam etti: "Kraliyet ailesini öğretmek için danışmanlarımız vardı, bize bir yabancı olarak bilemeyeceğiniz her şeyi anlatacak insanlar vardı yanımızda"

Spencer Filmi Ne zaman Gösterime Girecek?

Kristen ile birlikte, Timothy Spall, Sally Hawkins ve Sean Harris'in de rol alacağı biyografik film, bu yıl içinde sinemalarında gösterime girecek.

Spencer, 5 Kasım'da ABD'de ve daha sonra 2021'de uluslararası olarak piyasaya sürülecek.

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