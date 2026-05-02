Kubilay Aka askerden döner dönmez Selahattin Paşalı ile Hafsanur Sancaktutan’ı sildi
Son günlerde Selahattin Paşalı ile Hafsanur Sancaktutan’ın sette yakınlaştığı iddia edilmişti. Bu iddialar, Selahattin Paşalı'nın eşi Lara Paşalı'nın boşanma davası açacağı söylentilerini de beraberinde getirmişti. Son olarak Kubilay Aka askerden dönünce yaptığı hamle ile dikkat çekti...
Selahattin Paşalı ve Hafsanur Sancaktutan'ın Kıskanmak dizisindeki partnerlikleri sırasında aşk yaşadıkları ve bu durumun Paşalı'nın evliliğinde krize yol açtığı iddia edildi.
İddialar, eşi Lara Paşalı'nın boşanma davası açacağı söylentilerini beraberinde getirdi.
İddiaların gündeme geldiği günlerde Hafsanur Sancaktutan ile yeni ayrılan Kubilay Aka askerdeydi. Aka'nın askerliği bitince yaşananları hemen öğrendi ve harekete geçti.
Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Kubilay Aka askerden dönünce arkadaşı Selahattin Paşalı’yı takipten çıktı. Eski sevgilisi Hafsanur Sancaktutan’ı ise engelledi.