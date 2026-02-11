Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan aşkı bitti

2024'te aşk yaşamaya başlayan Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan, yollarını ayırdı.

FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ, TAKİPTEN ÇIKILDI

İlişkilerinin başında; "Kubilay, çok romantik. 'Adam yok' dedim âlâsını buldum" ifadelerini kullanan Hafsanur Sancaktutan'ın geçtiğimiz hafta sevgilisiyle birlikte yer aldıkları fotoğrafları silmesi dikkat çekmişti.

Hafsanur Sancaktutan'ın bu hamlesinin Kubilay Aka'dan ayrılmaya arar vermesi üzerine olduğu öğrenildi. Sancaktutan ile Aka, iki yıllık beraberliklerini sonlandırdı. Ayrılık sonrası Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıktı.

Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ın aralarında bir sorun olmadığı, kavgasız - gürültüsüz bir şekilde yollarını ayırdığı öğrenildi.