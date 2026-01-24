Kubilay Aka'dan itiraf: Hafsa beni çok etkiledi

Oyuncu Kubilay Aka, uzun süredir birlikte olduğu meslektaşı Hafsanur Sancaktutan ile ilişkisine dair bir anısını, konuk olduğu 'Melis İşiten ile Zaten Şov' programında anlattı.

"ANAM BABAM DÜŞÜNMEMİŞTİR BÖYLE BİR ŞEYİ"

Programda Aka'ya yöneltilen, "En son ne zaman gerçekten çok mutlu oldun?" sorusu yöneltildi. Ünlü oyuncu, bu soruya şu sözlerle yanıt verdi; "Rusya'ya bir turnuva için futbol oynamaya gitmiştik. Sonrasında Hafsa da geldi. Maça çıktım, oyunun ne kadar sert olduğunu görünce biraz endişelendi. Maçtan çıktığımda bana 'Ben sana özel sağlık sigortası yaptırdım' dedi. O an gerçekten çok mutlu oldum. Ciddi söylüyorum… Hayatımdaki kadının bunu düşünmesi beni çok etkiledi. Ya anam-babam düşünmemiştir yani böyle bir şeyi."