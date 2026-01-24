Kubilay Aka'dan itiraf: Hafsa beni çok etkiledi

Ünlü oyuncu Kubilay Aka, katıldığı programda Hafsanur Sancaktutan'ın kendisine; "Özel sağlık sigortası yaptırdığını söylediği" anıyı paylaşarak, bu anı en son yaşadığı en mutlu an olarak tanımladı.

Kubilay Aka'dan itiraf: Hafsa beni çok etkiledi

Oyuncu Kubilay Aka, uzun süredir birlikte olduğu meslektaşı Hafsanur Sancaktutan ile ilişkisine dair bir anısını, konuk olduğu 'Melis İşiten ile Zaten Şov' programında anlattı.Kubilay Aka'dan itiraf: Hafsa beni çok etkiledi - Resim : 1

"ANAM BABAM DÜŞÜNMEMİŞTİR BÖYLE BİR ŞEYİ"

Programda Aka'ya yöneltilen, "En son ne zaman gerçekten çok mutlu oldun?" sorusu yöneltildi. Ünlü oyuncu, bu soruya şu sözlerle yanıt verdi; "Rusya'ya bir turnuva için futbol oynamaya gitmiştik. Sonrasında Hafsa da geldi. Maça çıktım, oyunun ne kadar sert olduğunu görünce biraz endişelendi. Maçtan çıktığımda bana 'Ben sana özel sağlık sigortası yaptırdım' dedi. O an gerçekten çok mutlu oldum. Ciddi söylüyorum… Hayatımdaki kadının bunu düşünmesi beni çok etkiledi. Ya anam-babam düşünmemiştir yani böyle bir şeyi."Kubilay Aka'dan itiraf: Hafsa beni çok etkiledi - Resim : 2

 

 