Kül Masalı dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? TRT 1'in yeni dizisi "Kül Masalı" bugün başlıyor
TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kül Masalı bu akşam ilk bölüm ile ekrana gelecek. Peki Kül Masalı dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Kül Masalı nerede çekiliyor? Yakından bakalım...
"Kül Masalı", 15 Şubat'tan itibaren her perşembe 20.00'de TRT 1'de izleyenlerle buluşacak. Kül Masalı dizisinin yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu oturuyor, hikayesini Nesrin Aytamay, senaryosunu ise Sılan Aras Erdem ve Filiz Küçük Yücel kaleme alıyor.
Kül Masalı konusu
Türkiye’nin en zengin ve köklü ailelerinden Giraylı ailesinin veliahtı Arat Giraylı (Gökhan Alkan), yoksul ve mütevazı bir geçmişten gelen Özge (Sevda Erginci) ile karşılaşıp ilk görüşte aşık olup evlenirler. Özge yaklaşık 6 yıldır bir restoranda aşçılık yapmaktadır.
Özge’nin Arat’ın ailesinin yaşadığı konağa gelin olarak girmesi onu bir anda bir aşk masalından entrikalarla dolu bir dünyaya sokar. Kocasının geçmişinden gelen öfke patlamaları, Özge’nin kız kardeşi Behiye'nin (Gizem Güneş) zenginlik ihtirası ve Arat’ın şaibeli şekilde ölen eşi Jale’nin (Başak Gümülcinelioğlu) peşini bırakmayan gölgesi Özge'nin bu zorlu yolculuğunu daha da karmaşık hale getirir.
KÜL MASALI DİZİSİ KADROSU
Başrollerinde Gökhan Alkan, Sevda Erginci ve Başak Gümülcineoğlu'nun yer aldığı dizide Hülya Darcan, Ushan Çakır, Özgür Çevik, Gizem Kala ve Gizem Güneş gibi oyuncular da rol alıyor.