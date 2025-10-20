Kurtlar Vadisi oyuncusu Namık Kemal Yiğittürk hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği 'Baba Memduh' karakteriyle hafızlara kazınan usta oyuncu Namık Kemal Yiğittürk, 80 yaşında hayatını kaybetti.

"80 YAŞINDA KAYBETTİK"

Üzen haberi ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay duyurdu. Akay, yaptığı paylaşımda, "Kurtlar Vadisi’nin Baba Memduh’u, Sıla dizisinin Firuz Ağa’sı usta oyuncu Namık Kemal Yiğittürk’ü 80 yaşında kaybettik. Kaldığı Darülaceze’de vefat eden değerli sanatçımıza Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

NAMIK KEMAL YİĞİTTÜRK KİMDİR?

1945 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Namık Kemal Yiğittürk, sanat hayatına tiyatro sahnelerinde başladı. Televizyon izleyicisiyle ilk kez 2002 yılında yayınlanan Sırlar Dünyası dizisiyle buluştu. Uzun yıllar boyunca çeşitli dizi ve filmlerde rol alan Yiğittürk, özellikle Kurtlar Vadisidizisinde canlandırdığı 'Baba Memduh' karakteriyle hafızalarda yer etti.