Kurtlar Vadisi'nde Cerrahpaşalılar'ın ablası hayatını kaybetti
Kurtlar Vadisi'nde Cerrahpaşalılar'ın ablası rolüyle bilinen ünlü oyuncu Şıvga Gerez hayatını kaybetti. 56 yaşındaki Gerez, bir süredir kanserle mücadele ediyordu...Peki, Şıvga Gerez kimdir? İşte detaylar...
Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı karakterle adını duyuran oryantal, oyuncu Şıvga Gerez'den acı haber geldi. 56 yaşındaki Gerez hayatını kaybetti.
Şıvga Gerez, Kurtlar Vadisi'nde süre aldığı boyunca adından sıkça söz ettirmişti.
KANSERLE MÜCADELE EDİYORDU
Geçtiğimiz aylarda Kurtlar Vadisi dizisinde "Cerrahpaşalıların Ablası" karakteriyle tanınan Şıvga Gerez, kanser teşhisi konduğunu duyurmuştu.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kanserle savaşımız başlamıştır. En güzel şekilde uğurlayıp göndereceğiz, biiznillah,” ifadelerini kullanarak sevenlerinden dua istemişti.
ŞIVGA GEREZ KİMDİR?
Şıvga Gerez, 29 Ocak 1970'te İstanbul'da doğdu. Oryantallikten oyunculuğa geçiş yaptı.
Ünlü oyuncu Kurtlar Vadisi (2003), En Mutlu Olduğum Yer (2010) ve Dansöz (2001) filmlerinde yer aldı.