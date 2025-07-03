Kurtlar Vadisi'nin 'Kibritçi Cevat'ı Şekip Taşpınar'ın cenazesiyle ilgili duygusal detay

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Kibritçi Cevat" karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Şekip Taşpınar, 56 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncunun ani ölümü, ailesi, arkadaşları ve hayranlarını derinden üzüntüye boğdu. Şekip Taşpınar’ın eşi Berna Taşpınar, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, eşinin iki gün önce Balıkesir’e ablasının yanına gittiğini ve sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.

"ANNESİNİN YANINA DEFNEDİLECEK"

Taşpınar'ın vefatı, sanat dünyasında büyük bir üzüntüyle karşılandı. Eşi Berna Taşpınar, Datça’daki evinin önünde yaptığı açıklamada, "İki gün önce ablasının yanına Altınoluk’a gitmişti. Sabah saatlerinde kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği haberini aldık. Çok üzgünüz. Ben de Altınoluk’a geçiyorum. Cenazesi annesinin yanına defnedilecek. Hepimizin başı sağ olsun" şeklinde konuştu.

CENAZE DETAYLARI BELLİ OLDU

Şekip Taşpınar’ın cenazesinin 3 Temmuz 2025 günü, öğle namazının ardından Balıkesir’in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.

ŞEKİP TAŞPINAR’IN SON PAYLAŞIMI

Taşpınar’ın ölümünün ardından, son sosyal medya paylaşımı da ortaya çıktı. Instagram hesabında bir fotoğraf paylaşan oyuncu, paylaşımına “O artık emekli, sanatçılıktan değil tabii ki önünde binlerce kez eğiliyorum devlet tiyatrosu” notunu düşmüştü.