'Kurtlarla Dans' oyuncusu Graham Greene hayatını kaybetti

Graham Green, 1 Eylül Pazartesi günü Toronto'daki bir hastanede hayatını kaybetti. Menajeri, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"SONSUZA DEK ÖZLENECEK"

"O, ahlak, etik ve karakter sahibi büyük bir insandı ve sonsuza dek özlenecek. Artık özgürsün. 2013’te hayatını kaybeden Susan Smith seni cennetin kapısında karşılıyor."

GRAHAM GREENE KİMDİR?

Kanadalı oyuncu Graham Greene, 1952 yılında Ontario'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine tiyatro sahnesinde başlayan Greene, 1980'li yıllarda sinemaya adım atarak adından söz ettirmeye başladı. Asıl çıkışını, 1990 yapımı "Dances with Wolves" (Kurtlarla Dans) filmiyle yapan usta oyuncu, bu filmdeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar'a aday gösterildi.

Kariyeri boyunca "The Green Mile", "Maverick", "Die Hard with a Vengeance" ve "The Twilight Saga" gibi pek çok ikonik yapımda rol alan Greene, aynı zamanda birçok dizide de izleyiciyle buluştu. Başarılı oyuncu, son olarak popüler dizi "The Last of Us" ve henüz vizyona girmeyen "Ice Fall" filmiyle seyircinin karşısına çıktı. Prestijli ödüllere layık görülen Greene, kariyerine başarıyla devam ediyor.