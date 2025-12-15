Kuruluş Orhan’a sürpriz transfer: Prenses Asporça rolüyle Alina Boz kadroda

ATV ekranlarının Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan, başrolünde Mert Yazıcıoğlu’nun yer aldığı "Kuruluş Orhan" dizisi, kadrosuna dahil ettiği yeni ve dikkat çekici bir isimle izleyicilerden büyük ilgi topluyor.

Başarılı oyuncu Alina Boz'un diziye katılması, henüz ekrana gelmeden bile şimdiden tam not almış durumda. Son dönemde adı İtalya’nın fenomen dizisi Doc'un Türkiye uyarlamasıyla anılan ancak bu proje iptal edilen Boz, rotasını tarihi bir yapıma çevirdi ve "Kuruluş Orhan" dizisine katıldı.

Alina Boz, dizide Bizans İmparatoru’nun kızı Prenses Asporça karakterine hayat verecek. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, bu merakla beklenen karakter ilk bölümüyle önümüzdeki Çarşamba günü izleyici karşısına çıkacak. Prenses Asporça, hikayeye güçlü ve çelik gibi bir iradeyle giriş yapıyor; katı bir disiplinle yetiştiği için ihtişam içinde bile gücünü koruyan bir yapıya sahip.

Karakterin ana misyonu ise, İmparatorluğun ayakta kalması için tüm gücünü kullanarak Kayıların ilerleyişini durdurmak olacak. Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla bilinen Alina Boz'un canlandıracağı Asporça'dan gelen ilk kareler, izleyicinin heyecanını daha da artırmış durumda.

Bu önemli transferle birlikte Çarşamba akşamlarının sevilen dizisinde tansiyonun daha da yükseleceği ve izleyicinin ekrana kilitleneceği tahmin ediliyor.