Kuruluş Orhan’ın başrolleri Mert Yazıcıoğlu ve Mahassine Merabet’ten ilk kareler
Kuruluş Orhan dizisinin başrolüne, Orhan Bey karakteriyle başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu getirildi. Yazıcıoğlu'nun partnerinin kim olacağı ise dizinin sevenleri tarafından en çok merak edilen konulardan biriydi. Merakla beklenen yeni başrollerden ilk kareler geldi ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bu kareler, dizinin yeni dinamiği ve hikayesine dair ilk ipuçlarını da vermiş oldu.
Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, başrol oyuncusu Burak Özçivit'in vedasının ardından yeni bir döneme girdi.
Dizinin sevenleri, hikayenin nasıl devam edeceğini ve yeni başrollerin kimler olacağını merakla bekliyordu. Merakla beklenen o isimler ve ilk görüntüler sonunda paylaşıldı.
Dizinin yeni sezonunda Orhan karakterini canlandıracak olan isim, genç oyuncu Mert Yazıcıoğlu oldu. Yazıcıoğlu'na kadın başrol olarak ise başarılı oyuncu Mahassine Merabet eşlik edecek. İkilinin diziye yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.
Dizi kulislerinde, yeni kadın başrol için Alina Boz'un adı geçse de, kısa süre içinde bu iddialar netliğe kavuşturuldu. Mert Yazıcıoğlu'na yeni sezonda Fas asıllı oyuncu Mahassine Merabet'in eşlik edeceği resmi olarak açıklandı.