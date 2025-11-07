Küslük çabuk bitti! İrem Derici'den yeni hamle

Özel hayatı ve hit şarkılarıyla sürekli gündemde olan ünlü şarkıcı İrem Derici ile nişanlısı DJ Melih Kunukçu'nun ilişkisinde kısa süreli bir kriz yaşandığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz aylarda evlenme teklifi alan ve nişan yüzüklerini takan çift, Hollanda'da yaşadıkları Galatasaray maçı zorluğunun hemen ardından ayrılık iddialarıyla sarsılmıştı. Bu iddiaların sebebi ise, İrem Derici'nin Instagram hesabından sevgilisi Melih Kunukçu'yu takipten çıkarması ve birlikte çekildikleri tüm fotoğrafları kaldırmasıydı.

Ancak bu olay magazin gündeminde hızla yayılırken, ünlü şarkıcıdan kimsenin beklemediği bir sürpriz hamle geldi. İrem Derici, sildiği Melih Kunukçu ile olan tüm fotoğrafları kısa süre içinde tekrar Instagram hesabına yükleyerek, ayrılık iddialarının asılsız olduğunu ve ilişkilerinin devam ettiğini gösterdi.

Bu hızlı geri dönüş, çiftin aralarındaki sorunu çözdüğünü ve evlilik hazırlıklarına kaldıkları yerden devam ettiğini işaret ediyor.