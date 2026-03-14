Kuzenlerim dizisinin Feridun'u Canberk Uçucu hayatını kaybetti

Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Canberk Uçucu, 13 Mart 2026 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında yaşamını yitirdi. Usta aktör Ergun Uçucu'nun oğlu olan sanatçının ani vefatı, ailesini ve sanat camiasını derin bir üzüntüye boğdu.





ACI HABERİ YEKTA KOPAN DUYURDU



Canberk Uçucu’nun vefatını, yazar ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:

Çok yıkıcı bir gün. Sabah Alinur Velidedeoğlu, akşamüstü İlber Ortaylı’nın üzücü haberleri derken… bir acı haber de Canberk Uçucu’dan geldi. Çok genç yaşta bir veda. Ne diyeceğimi bilemiyorum.



CANBERK UÇUCU KİMDİR?



27 Haziran 1969 Ankara doğumlu olan Canberk Uçucu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Kariyeri boyunca Devlet Tiyatroları bünyesinde pek çok oyunda rol alan sanatçı, bir dönem Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü görevini de üstlendi. Televizyon dünyasında özellikle Kuzenlerim dizisindeki Feridun karakteriyle tanınan Uçucu, aynı zamanda Türkiye’nin en önemli seslendirme sanatçılarından biriydi.



MESLEKTAŞLARINDAN VEDA MESAJLARI



Sanatçının vefatının ardından dostları üzüntülerini paylaştı. Oyuncu Melek Baykal, Instagram üzerinden yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

Bu gece oynadığım temsil esnasında aldık acı haberi…. Canberk Uçucu, gencecik meslektaşım. Sevgili dostum merhum Ergun Uçucu’nun çok sevgili evladı… Çok erken veda etmiş dünyaya… Çok üzüldüm, yattığın yer incitmesin, alkışlar yoldaşın olsun canım. Tüm tiyatro camiasının başı sağolsun…

Ayşenil Şamlıoğlu ise acısını şu sözlerle dile getirdi:

Ah be çocuk ne yaptın sen, Canberk çok erken veda bu oğlum, dünyayla kendinle dalga geçen, her an bir hınzırlık peşinde, hep çocuk olan sen ne yaptın böyle be oğlum, ne diyeyim bilmem ki, mekanın mutlu etsin seni bir tanem, tez zamanda var…

Bir dönem Songül Öden ile evlilik yapan Canberk Uçucu, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak çalışmalarına devam ediyordu.

