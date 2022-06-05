Kuzeyin yeni kralı: Alexander Skarsgård

Yazı: Baran Alışkan

Karşı koymakta güçlük çekmeniz muhtemel cazibesi, genetik mirasla sahip olduğu oyunculuk yeteneği, doğru kariyer adımları, huyu, suyu ve daha fazlasıyla bu ay geri dönüşünü kutlamamız gereken biri. Kuzey’deki İsveç’in dünyamıza hediyesi olarak da görebileceğimiz Alexander, Stellan Skarsgård’ın oğlu ve diğer oyuncu çocuklarından yalnızca bir tanesi. Entelektüel, açık sözlü ve gelişime açık bir imaj çizen aktör, hayat verdiği tüm karakterlerle izleyenleri etkisi altına kolayca alabiliyor. Dengeli ve mümkün olduğu kadar ‘kendi gibi’ olma çabasıyla kalbimizi fetheden yıldız, bu ay The Northman filmiyle krallığını da ilan ediyor. Robert Eggers yönetmenliğinde izleyeceğimiz bu sihirli intikam hikayesine Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman, Ethan Hawke ve Willem Dafoe de eşlik ediyor. Tam da güneşin sıcaklığıyla buluşmayı beklediğimiz günlerde İskandinav kültürünü ve tüm soğukluğunu iliklerimizde hissetmek için hazırız. Buzlu, karanlık ve epik bir hikayede buluşmak üzere Alexander!