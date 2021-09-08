Kylie jenner 2. çocuğuna hamile olduğunu Instagram videosuyla doğruladı

Bugünün kozmetik devilerinden biri olan Kylie Jenner, Travis Scott'la olan ilişkisinden yine hamile olduğu iddialarını Instagram hesabından paylaştığı bir video ile doğruladı... Jenner, 2. kez anne olmaya hazırlanıyor.

Kylie Jenner, bir süredir hamile olduğuna yönelik iddialara karşılığında sessizliğini koruyordu. Jenner'dan bu kez iddiaları doğrulayan keyifli bir paylaşım geldi. Kylie Jenner, hamileliğini, 265 milyondan fazla takipçisi bulunan Instagram hesabından kalp ve hamilelik emojileri ile @travisscott yazarak bir buçuk dakikalık video ile duyurdu. Jenner'ın 52.9 milyondan fazla kez izlenen ve on binlerce beğeni alan videosu hamilelik testi ile başlıyor. Video, çifti 30 yaşındaki Travis Scott ile kızlarını Jenner'ın ultrasonu için doktor muayenahanesine götürürken gösteriyor. Videoda Kylie'nin, annesi Kris Jenner'a hamile olduğunu söylediği an da görülüyor.

Video, Jenner'ın 3 yaşındaki kızı Stormi'nin annesinin karnını öptüğü sevimli bir kareyle sona eriyor...

Bu gönderiyi Instagram'da gör Kylie 🤍 (@kyliejenner)'in paylaştığı bir gönderi

Çift, Ekim 2019'da ayrıldıktan sonra kısa süre önce tekrar bir araya gelmişti.

Çifte yakın bir kaynak, "Stormi'ye bir süredir kardeş vermek istiyor. Anne olmayı çok seviyor. Tekrar amile olduğu için çok heyecanlı. Hamileliğinin tadını özel olarak çıkarıyor. Sadece yakın arkadaşları ve ailesiyle vakit geçirdi" dedi.

Jenner, Ekim 2020'de bir YouTube videosunda, annelikle ilgili "Daha fazlasını o kadar çok istiyorum ki. Aslında her gün düşünüyorum. Plan yapmıyorum, bilmiyorum. Bunun gerçekleşmesi için zaman var" demişti.

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