Kylie Jenner 300 milyon takipçiye ulaşarak Instagram'da en çok takip edilen kadın oldu

Kylie Jenner'ı Instagram kraliçesi olarak taçlandırmanın zamanı gelmiş olabilir çünkü 300 milyon takipçiye ulaşarak rekor kıran ilk kadın oldu! Rekordan rekora koşan Jenner, en son en geç milyarder seçilmişti şimdi ise Instagram rekoru kırıyor. Bugünlerde anne olmayı bekleyen Jenner her yaptığı ile rekor kırmaya devam ediyor.

24 yaşındaki Kylie Cosmetics devi, sosyal medya platformunda 300 milyon Instagram takipçisine ulaşan dünyadaki ilk kadın oldu. Bu dönüm noktası onu, futbol profesyoneli Cristiano Ronaldo'nun (388 milyon) hesabından sonra bu kadar yüksek bir takipçi sayısına ulaşan ikinci kişi yapıyor. Instagram'ın resmi hesabı 460 milyon ile platformun en çok takip edilen hesabı olarak başı çekiyor.

Daha önce Ariana Grande, Instagram'da en çok takip edilen kadın olarak ilk sıradaydı. Şubat 2019'da Ariana Grande, Selena Gomez'i geride bırakarak 146,5 milyon takipçiye ulaştı.

24 yaşındaki Kylie Jenner, kurduğu marka ile en geç milyarder seçilmişti. Şu sıralar anne olmaya hazırlanan Jenner son iki aydır Instagram'da daha az paylaşım yapmasına rağmen de sosyal medyanın en çok takip edilen ilk kadın hesabı oldu.

En son sosyal medya hesabından hamilelik fotoğrafını paylaşan Jenner, 2022 için şunları söyledi: Bu yılı ve hayatıma yaptığı tüm önemli değişiklikleri asla unutmayacağım. Bu yeni yılın hepiniz için sevgi dolu geçmesini diliyorum ve umarım bu süre zarfında herkes sağlıklı ve güvende kalır.